16 октября 2025 в 12:49

Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»

Metaratings: Гарсия является запасным вариантом на должность тренера «Спартака»

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

ФК «Спартак» продолжает поиски тренера на замену нынешнему наставнику команды Деяну Станковичу, сообщает Metaratings.ru. По информации издания, испанский футболист Луис Гарсия является запасным вариантом на должность.

Как стало известно, среди возможных сменщиков Станковича по-прежнему нет российских специалистов. При этом Гарсия, как кандидат спортивного директора ФК Франсиса Кахигао, не до конца устраивает всех представителей совета директоров. Его имя в шорт-листе сохраняют на случай, если не удастся договориться с более именитыми наставниками.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра. Это произошло во время матча ФК с «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:2.

