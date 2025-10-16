Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:00

Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках

Юрист Бондаренко: при автосписании нужно будет подать жалобу в Роспотребнадзор

При автоматического списании платежей за онлайн-подписки с отвязанных банковских карт можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор, заявила «Вечерней Москве» юрист Яна Бондаренко. Таким образом она пояснила, как применять на практике закон, который вступит в силу 1 марта.

Роспотребнадзор рассмотрит жалобу и, если придет к выводу, что имеется нарушение прав граждан, дальше займется этим вопросом, — заключила Бондаренко.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года и обяжет сервисы обеспечивать возможность полного отказа от использования сохраненных платежных реквизитов. Компании лишатся права продлевать подписки.

До этого в МВД напомнили, что списание средств онлайн-сервисами без согласия пользователя является мошенничеством. Это касается ситуаций, когда компания продолжает снимать деньги с банковских карт и счетов, от которых клиент официально отказался, и не предоставляет объяснений своим действиям.

законы
сервисы
карты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.