Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках

Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках Юрист Бондаренко: при автосписании нужно будет подать жалобу в Роспотребнадзор

При автоматического списании платежей за онлайн-подписки с отвязанных банковских карт можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор, заявила «Вечерней Москве» юрист Яна Бондаренко. Таким образом она пояснила, как применять на практике закон, который вступит в силу 1 марта.

Роспотребнадзор рассмотрит жалобу и, если придет к выводу, что имеется нарушение прав граждан, дальше займется этим вопросом, — заключила Бондаренко.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года и обяжет сервисы обеспечивать возможность полного отказа от использования сохраненных платежных реквизитов. Компании лишатся права продлевать подписки.

До этого в МВД напомнили, что списание средств онлайн-сервисами без согласия пользователя является мошенничеством. Это касается ситуаций, когда компания продолжает снимать деньги с банковских карт и счетов, от которых клиент официально отказался, и не предоставляет объяснений своим действиям.