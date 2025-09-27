МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками

Списание средств онлайн-сервисами без согласия пользователя является мошенничеством, напомнили в МВД. Это касается ситуаций, когда компания продолжает снимать деньги с банковских карт и счетов, от которых клиент официально отказался, и не предоставляет объяснений своим действиям.

Если деньги списывают без согласия, в обход любых договоренностей, и сервис даже не пытается объяснить происходящее — это классическое мошенничество. Пользователь теряет средства, его вводят в заблуждение, а иногда ещё и усложняют процедуру возврата до абсурда. Все это повод обратиться в полицию, — сказали в МВД.

В министерстве отметили, что многие компании предпочитают действовать «по-своему». Они скрывают кнопку отписки в сложном интерфейсе, продолжают списывать средства по привязанным токенам даже после удаления карты, а также формально уведомляют об условиях автопродления таким образом, что пользователь с высокой вероятностью не заметит это предупреждение.

До этого сообщалось о самом настойчивом телефонном мошеннике, совершившем более 17,6 тысячи попыток дозвона до потенциальной жертвы. Телефонной компании пришлось приложить значительные усилия для отражения этой атаки и защиты абонента. Входящие вызовы поступали на номер жителя Республики Дагестан в течение восьми часов — с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Владелец номера все это время не подозревал о попытках афериста с ним связаться.