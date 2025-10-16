Стала известна судьба обвиненного в нападении на ребенка в Шереметьево Суд продлил арест обвиняемому в нападении на двухлетнего мальчика в Шереметьево

Обвиняемый в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина остался в СИЗО, передает ТАСС. Решение о продлении меры пресечения принял Химкинский городской суд Московской области.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Витикова В. В. сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый признал свою вину после того, как ему показали видеозапись происшествия. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с переломами черепа и введен в медикаментозный сон. Позже его состояние стабилизировалось, и ребенка перевели в реабилитационный центр.

