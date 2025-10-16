Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:18

Стала известна судьба обвиненного в нападении на ребенка в Шереметьево

Суд продлил арест обвиняемому в нападении на двухлетнего мальчика в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина остался в СИЗО, передает ТАСС. Решение о продлении меры пресечения принял Химкинский городской суд Московской области.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Витикова В. В. сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый признал свою вину после того, как ему показали видеозапись происшествия. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с переломами черепа и введен в медикаментозный сон. Позже его состояние стабилизировалось, и ребенка перевели в реабилитационный центр.

Ранее в Крыму задержали четырех участниц женской ячейки террористической группировки, занимавшейся распространением радикальной идеологии. Как сообщило управление ФСБ по республике, двум фигуранткам уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для двух других этот вопрос решается в Киевском районном суде.

До этого Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 33,8 млн рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов. Учредитель завода «Телта» Игорь Морозов приговорен к семи годам колонии, его заместитель и главный бухгалтер получили по 7,5 лет, а бывший сотрудник Минобороны — пять лет условно.

