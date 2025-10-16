Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:58

«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ

Депутат Журавлев назвал вымыслами ВСУ желание начать наступление на Россию

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Желание ВСУ начать наступление на Россию — не более чем очередной вымысел президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинские военнослужащие скорее пойдут на захват Польши, нежели РФ.

Если только ВСУ готовят наступление на Львов и Ужгород, имея в виду последующий захват Варшавы. Похоже, тезисы из украинского единого телемарафона, которые [Зеленский] ежедневно рассказывает внутри страны о непрекращающихся победах своей доблестной армии, вышли на международную арену и достигли ушей американского президента [Дональда] Трампа. Именно оттуда и другие басни, которые он теперь озвучивает, — о том, что российская экономика на последнем издыхании, — отметил Журавлев.

Он предположил, что Трамп на самом деле осознает успехи России на всех фронтах, так как разведка должна предоставлять ему эту информацию. Однако, по словам парламентария, американский лидер делает вид, что поддерживает ВСУ. На этом фоне депутат подчеркнул, что Трамп стремится дистанцироваться от украинского конфликта.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что ВСУ готовят к наступлению в Сумской области подразделение, состоящее из бывших заключенных и принудительно мобилизованных граждан. Речь идет о 33-м штурмовом полку.

ВСУ
Владимир Зеленский
Украина
Россия
