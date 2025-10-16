Рабочий умер через три минуты после сообщения о счастливом дне

Молодой человек скончался спустя три минуты после отправки сообщения своей девушке о неожиданной удаче, сообщает британское издание Mirror. Трагический инцидент произошел с 25-летним Майклом Лордсоном во время его работы в казино американского штата Невада.

Во время уборки помещений мужчина обнаружил на полу чужую сигарету, в которой содержались наркотические вещества. Несмотря на наличие двоих детей, Лордсон решил выкурить находку, восприняв это как возможность получить удовольствие.

Перед тем как употребить наркотик, он отправил своей возлюбленной текстовое сообщение с фразой о том, что у него «счастливый день». Спустя несколько минут после курения сигареты мужчина потерял сознание и вскоре скончался на месте. Причиной смерти стало отравление сильнодействующим наркотическим веществом, содержавшимся в сигарете.

