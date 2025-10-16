Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:28

Рабочий умер через три минуты после сообщения о счастливом дне

Mirror: рабочий казино умер вскоре после сообщения девушке о счастливом дне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек скончался спустя три минуты после отправки сообщения своей девушке о неожиданной удаче, сообщает британское издание Mirror. Трагический инцидент произошел с 25-летним Майклом Лордсоном во время его работы в казино американского штата Невада.

Во время уборки помещений мужчина обнаружил на полу чужую сигарету, в которой содержались наркотические вещества. Несмотря на наличие двоих детей, Лордсон решил выкурить находку, восприняв это как возможность получить удовольствие.

Перед тем как употребить наркотик, он отправил своей возлюбленной текстовое сообщение с фразой о том, что у него «счастливый день». Спустя несколько минут после курения сигареты мужчина потерял сознание и вскоре скончался на месте. Причиной смерти стало отравление сильнодействующим наркотическим веществом, содержавшимся в сигарете.

Ранее голого бортпроводника достали из туалета самолета, следовавшего из Калифорнии в Лондон. В неадекватном состоянии и без одежды его обнаружила стюардесса. Она помогла ему одеться и посадила на свободное место в самолете. После приземления его заставили сдать анализы, которые выявили у него в крови наркотики.

США
смерти
наркотики
казино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам
В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.