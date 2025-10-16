Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:19

Названы пять способов, как отличить девушку от ледибоя в Таиланде

Сексолог Миллер: походка ледибоя отличается мальчишеской угловатостью

Фото: Lutz Pape/imageBROKER/Global Look Press

Отличить ледибоя (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) от девушки в Таиланде можно по мальчишеской угловатой походке, заявила NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, женская поступь является более плавной.

Отличить ледибоя в Таиланде можно по походке. Тазобедренный скелет не обманешь. У настоящей женщины походка более плавная, с движением бедер. У ледибоя в ней часто остается что-то от мальчишеской угловатости, более широкий шаг, идущий от плеча, а не от бедра. Голосовые связки, не тронутые магией — это ахиллесова пята любой иллюзии. Можно изменить все, но голосовые связки — это крепость, которая сдается редко и неохотно. Если ваш «ангел» говорит баритоном, возможно, вы имеете дело не с принцессой, а с ее водителем, — высказалась Миллер.

Она добавила, что помимо физиологических аспектов, важным индикатором может служить и модель поведения. По мнению психолога, ледибой часто ведет себя более раскрепощено и даже агрессивно кокетливо, пытаясь доказать свою аутентичность и соответствие женскому образу.

В Таиланде все непросто с ложной скромностью. Настоящие девушки часто ведут себя куда более сдержанно, особенно при первом знакомстве. Ледибой может быть гиперсексуален, агрессивно кокетлив и навязчив. Он играет по написанному для него стереотипу, переигрывая, чтобы доказать свою аутентичность. Также советую взглянуть на руки и ступни. У ледибоя они будут, как правило, больше, костистее, с выступающими суставами. Ищите «адамово яблоко» — кадык. Его можно спрятать под высоким воротником, но, когда ледибой пьет или смеется, он выдаст себя, как предатель на допросе, — пояснила Миллер.

Также она отметила, что самый простой способ отличить мужчину от женщины — это задать прямой вопрос. По словам сексолога, подавляющее большинство ответят на него честно.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин заявил, что организаторы мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме, заманивают иностранных туристов, в том числе и россиян. По его словам, им обещают карьеру моделей или рекламных агентов.

