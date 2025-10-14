Экс-защитник «Спартака» сравнил Мостового и Глушакова

Футболист «Спартака» Денис Глушаков достоин звания легенды клуба, заявил экс-защитник Илья Кутепов, сравнив полузащитника с его коллегой Александром Мостовым. По его словам, переданным «РБ Спорт», с Глушаковым красно-белые стали чемпионами России.

Глушаков был капитаном «Спартака». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба, — заявил Кутепов.

Он добавил, что не понимает, по каким критериям их сравнивать. По его словам, поскольку с Мостовым он не играл, то сделает выбор в пользу Глушакова.

Ранее Мостовой призвал радоваться результату матча «Динамо» — «Локомотив». Он отметил, что игры без ошибок не бывает, и заявил, что ошибаются даже великие. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Локомотива».