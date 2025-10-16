Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:22

Путин рассказал о будущем угольной промышленности

Путин: угольный рынок останется значимым еще на десятилетия

Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Уголь продолжит занимать значительную долю в мировом энергобалансе, несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что пока западные рынки снижают спрос на ресурс, азиатские страны, напротив, наращивают его потребление, что демонстрирует четкие региональные различия, передает пресс-служба Кремля.

Понятно, что вопрос прежде всего в экономической эффективности угольной генерации. Но с учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед, — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал «чушью» и «ерундой» принудительный уход западных компаний с российского топливно-энергетического рынка, сравнив его с ситуацией «купил билет и не поехал». Президент отметил, что эти действия привели к потере иностранными фирмами технологий и рынков сбыта, тогда как российские предприятия усилили свои позиции и нарастили производство.

Владимир Путин
уголь
ресурсы
Россия
АТР
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне
Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.