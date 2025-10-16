Путин рассказал о будущем угольной промышленности

Уголь продолжит занимать значительную долю в мировом энергобалансе, несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что пока западные рынки снижают спрос на ресурс, азиатские страны, напротив, наращивают его потребление, что демонстрирует четкие региональные различия, передает пресс-служба Кремля.

Понятно, что вопрос прежде всего в экономической эффективности угольной генерации. Но с учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед, — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал «чушью» и «ерундой» принудительный уход западных компаний с российского топливно-энергетического рынка, сравнив его с ситуацией «купил билет и не поехал». Президент отметил, что эти действия привели к потере иностранными фирмами технологий и рынков сбыта, тогда как российские предприятия усилили свои позиции и нарастили производство.