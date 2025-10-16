Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:12

Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»

Экс-футболист Канчельскис назвал бардаком перестановки в «Торпедо»

Олег Кононов Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непонятно, чего хочет руководство ФК «Торпедо», заявил «Чемпионату» известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис. Таким образом он оценил новость об увольнении с должности главного тренера команды Дмитрия Парфенова и о возвращении Олега Кононова.

Это даже смешно. Парфенова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова. Бардак! Кто руководит «Торпедо»? <…> [Так] себя вести нельзя. Ребята просто позорят себя и клуб. Мне жаль болельщиков в первую очередь, все-таки «Торпедо» — клуб с именем, там такие футболисты играли! И так его позорить — это ужасно, — заявил он.

Ранее совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров. Он дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

До этого адвокат Соболева Александр Добровинский заявил, что намерен обжаловать решение об его аресте. Соболева обвинили в противоправном влиянии на результат одного из матчей. Против директора «Торпедо» Валерия Скородумова также возбуждено уголовное дело о даче взятки.

