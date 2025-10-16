Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:53

В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди

В США из-за шатдауна не опубликовали переданные Россией данные по делу Кеннеди

Джон Кеннеди Джон Кеннеди Фото: Schulman-Sachs/dpa/Global Look Press

Публикация переданных Россией данных по делу об убийстве Джона Кеннеди задержалась из-за приостановки работы правительства США, сообщила в соцсети X конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Политик пообещала уведомить, когда архивная служба разместит материалы.

С учетом правительственного шатдауна <…> не смогла помочь с задачей загрузить документы <…> Они будут размещены на странице JFK Facts. Как только будет доступна ссылка, я ее опубликую, – говорится в сообщении.

Ранее Анна Паулина Луна сообщила, что российская сторона планирует передать ей сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В соцсети X она рассказала, что документ насчитывает 350 страниц. Политик добавила, что Конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

До этого отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис заявил, что Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера в разгар холодной войны. Он уточнил, что «люди наверху» хотели «избавить нацию от катастрофы», поскольку в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.

В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
