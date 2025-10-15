В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди

В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди Конгрессвумен Луна: РФ передаст США материалы по делу об убийстве Кеннеди

Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что российская сторона планирует передать ей сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В соцсети X она рассказала, что документ насчитывает 350 страниц.

Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц, — указала Луна.

Подробности она не уточнила. При этом политик добавила, что Конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

Ранее отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис заявил, что Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера в разгар холодной войны. Он уточнил, что «люди наверху» хотели «избавить нацию от катастрофы», поскольку в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.

До этого США опубликовали документы Национального архива об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, которые долгое время были засекречены. Материалы стали доступны по директиве президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 17 марта 2025 года.