Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 03:41

В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди

Конгрессвумен Луна: РФ передаст США материалы по делу об убийстве Кеннеди

Джон Кеннеди Джон Кеннеди Фото: John F. Kennedy Library/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что российская сторона планирует передать ей сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В соцсети X она рассказала, что документ насчитывает 350 страниц.

Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц, — указала Луна.

Подробности она не уточнила. При этом политик добавила, что Конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

Ранее отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис заявил, что Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера в разгар холодной войны. Он уточнил, что «люди наверху» хотели «избавить нацию от катастрофы», поскольку в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.

До этого США опубликовали документы Национального архива об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, которые долгое время были засекречены. Материалы стали доступны по директиве президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 17 марта 2025 года.

Джон Кеннеди
убийства
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис конгрессвуман Луны раскрыл цель ее контактов с Россией
В России предложили вернуть советский формат одного документа
Экс-глава Кинельского района Жидков признался, что ему обидно после увольнения
Серия взрывов нарушила сон жителей Днепропетровска
Россиянам объяснили, как отстирать пятно от шариковой ручки
В ноябре поменяют график выплат двух видов пособий для россиян
Россияне назвали допустимую разницу в возрасте для отношений
Ликбез от врача по пластике груди: вызовет ли рак, нужно ли менять импланты
Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом
Украинский постпред назвал тактику России в ООН блестящей
В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди
В НАТО решают один вопрос по поводу российских истребителей
Трамп рассказал, когда Зеленский попросит Tomahawk
Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
«Все решили выйти»: Трамп заявил, что БРИКС испугались пошлин США
«Время трансформации»: психолог рассказала, как избежать осенней хандры
Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали
Кокорин напомнил, каким был российский футбол в начале его карьеры
Авиакомпании КНР высказались о запрете полетов американских рейсов над РФ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.