Раскрыты главные отличия православных школ от светских

Православные образовательные учреждения закладывают духовный фундамент, который остается с человеком на протяжении всей жизни, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, рост числа учеников в таких школах свидетельствует о популярности религиозного подхода.

Религиозные школы, в частности православные, — это не просто учебные заведения, где дают знания. Это прежде всего центры формирования целостной личности, где светское образование неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием. Здесь ребенок получает не только аттестат государственного образца, но и прочный духовный фундамент на всю жизнь. Количество детей, обучающихся в таких школах по России, растет, и это говорит о востребованности данного подхода, — пояснил Иванов.

Он отметил, что главное отличие православных школ заключается в образовательной среде. По словам Иванова, весь распорядок дня, дисциплина, круг общения и даже внеклассные мероприятия в этих школах пронизаны определенными ценностями. Депутат уточнил, что особое внимание уделяется глубокому изучению основ веры, церковнославянского языка и литургики, что формирует у учащихся особое мировоззрение.

Такое образование идеально подходит для детей из воцерковленных семей, где вера является неотъемлемой частью повседневной жизни. Для них школа становится естественным продолжением домашнего воспитания. Однако мы видим, что сюда часто приходят и семьи, которые ищут для своих детей более строгой дисциплины, качественного образования и ограждения от тех негативных влияний, которые, к сожалению, встречаются в современном обществе, — резюмировал Иванов.

Ранее протоиерей Сергий Баранов заявил, что дети, растущие в условиях вседозволенности, становятся неразумными. По его словам, современные психологи навязывают родителям концепцию любви, при которой ребенку не устанавливают никаких ограничений, даже если он ведет себя капризно и шаловливо.