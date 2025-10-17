Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 07:05

Раскрыты главные отличия православных школ от светских

Депутат Иванов: православные школы дают духовный фундамент на всю жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Православные образовательные учреждения закладывают духовный фундамент, который остается с человеком на протяжении всей жизни, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, рост числа учеников в таких школах свидетельствует о популярности религиозного подхода.

Религиозные школы, в частности православные, — это не просто учебные заведения, где дают знания. Это прежде всего центры формирования целостной личности, где светское образование неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием. Здесь ребенок получает не только аттестат государственного образца, но и прочный духовный фундамент на всю жизнь. Количество детей, обучающихся в таких школах по России, растет, и это говорит о востребованности данного подхода, — пояснил Иванов.

Он отметил, что главное отличие православных школ заключается в образовательной среде. По словам Иванова, весь распорядок дня, дисциплина, круг общения и даже внеклассные мероприятия в этих школах пронизаны определенными ценностями. Депутат уточнил, что особое внимание уделяется глубокому изучению основ веры, церковнославянского языка и литургики, что формирует у учащихся особое мировоззрение.

Такое образование идеально подходит для детей из воцерковленных семей, где вера является неотъемлемой частью повседневной жизни. Для них школа становится естественным продолжением домашнего воспитания. Однако мы видим, что сюда часто приходят и семьи, которые ищут для своих детей более строгой дисциплины, качественного образования и ограждения от тех негативных влияний, которые, к сожалению, встречаются в современном обществе, — резюмировал Иванов.

Ранее протоиерей Сергий Баранов заявил, что дети, растущие в условиях вседозволенности, становятся неразумными. По его словам, современные психологи навязывают родителям концепцию любви, при которой ребенку не устанавливают никаких ограничений, даже если он ведет себя капризно и шаловливо.

православие
депутаты
дети
школы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две компании из Индии купили огромную партию нефти в Гайане
Российские силы «держат марку» вдоль реки Лиман в Харьковской области
Где оставить машину в Красноярске: безопасно и без проблем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября
Стало известно, что Путин сказал Трампу по поводу поставок Tomahawk Украине
Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек
Россиянам объяснили, сколько пенсионных баллов даст стотысячная зарплата
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Раскрыты главные отличия православных школ от светских
Трамп накормит Зеленского в Белом доме и улетит во Флориду
Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября
«Процент снизился»: в России увидели нежелание наемников вступать в ВСУ
ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР
Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома
«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ
Награда от Путина, СВО, смерть родных на Украине: как живет Маршал
Составлен список продуктов-спасателей, которые заменят аптечку
Дачникам объяснили, как без лишних хлопот укрепить деревянный забор
Два города в европейской части России закрыли аэропорты
Самая вкусная баклажанная икра на зиму своими руками! Просто и быстро
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.