Представитель РПЦ объяснил, как родители делают из детей идиотов Протоиерей Баранов напомнил современным родителям о пользе наказаний для детей

Дети, растущие во вседозволенности, становятся идиотами, заявил протоиерей Сергий Баранов. Кадрами его проповеди о воспитании детей поделился Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». По мнению священника, современные психологи насаждают родителям «странное понятие любви», когда ребенку ничего не запрещают, даже если тот «капризничает и балуется».

Пусть он капризничает, балуется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в «Детском мире», на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить, — высказался Баранов.

Старшее поколение не сталкивалось с такими проблемами в воспитании детей, поскольку капризничающего ребенка наказывали и тем самым учили нравственности, и из них вырастали хорошие дети, считает протоиерей. По словам Баранова, знание своих обязанностей, а не прав было основой культуры русского народа.

А сейчас нас перевернули. И все говорят о правах. Но никто не помнит свои обязанности. Это не любовь, — посетовал протоиерей.

Баранов уверен в том, что родители, любящие своих детей по-настоящему, не будут терпеть капризы. В нужный момент они способны повысить на ребенка голос, взять его «за шиворот» и «потрясти».

