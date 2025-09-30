Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:21

Представитель РПЦ объяснил, как родители делают из детей идиотов

Протоиерей Баранов напомнил современным родителям о пользе наказаний для детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети, растущие во вседозволенности, становятся идиотами, заявил протоиерей Сергий Баранов. Кадрами его проповеди о воспитании детей поделился Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». По мнению священника, современные психологи насаждают родителям «странное понятие любви», когда ребенку ничего не запрещают, даже если тот «капризничает и балуется».

Пусть он капризничает, балуется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в «Детском мире», на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить,высказался Баранов.

Старшее поколение не сталкивалось с такими проблемами в воспитании детей, поскольку капризничающего ребенка наказывали и тем самым учили нравственности, и из них вырастали хорошие дети, считает протоиерей. По словам Баранова, знание своих обязанностей, а не прав было основой культуры русского народа.

А сейчас нас перевернули. И все говорят о правах. Но никто не помнит свои обязанности. Это не любовь, — посетовал протоиерей.

Баранов уверен в том, что родители, любящие своих детей по-настоящему, не будут терпеть капризы. В нужный момент они способны повысить на ребенка голос, взять его «за шиворот» и «потрясти».

Ранее священник Русской православной церкви Игорь Сильченков объяснил, когда можно мастурбировать. С точки зрения РПЦ, онанизм может быть разрешен с одобрения духовного наставника. Но прибегать к нему можно лишь в состоянии, свободном от «стремления к удовольствию».

дети
воспитание
РПЦ
родители
