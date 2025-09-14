Празднование Дня города в Москве
РПЦ разрешила мастурбацию, но при одном условии

Священник Сильченков: мастурбация разрешается только с одобрения духовника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мастурбация может быть разрешена только с одобрения духовного наставника, заявил священник Русской православной церкви Игорь Сильченков на своем YouTube-канале. Помимо этого, она должна проводиться в состоянии, свободном от стремления к удовольствию.

Но есть ситуации, когда надо сдать анализы или образцы для судебно-медицинской экспертизы. В этой ситуации все обговаривается с духовником. Надо посоветоваться, как это сделать. Духовник подскажет, как это сделать бесстрастно, без греха, — рассказал священник.

Он также отметил, что утверждения о связи интимной жизни и здоровья не подкреплены научными исследованиями и часто основаны на предположениях. В качестве примера он привел монашество, где мужчины могут десятилетиями жить в воздержании без «мужских болезней».

Ранее зампредседатель синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что сделки по продаже души являются этически неприемлемыми. Он подчеркнул, что такая готовность человека обменять вечное на временное свидетельствует о его печальном духовном состоянии. Кипшидзе призвал общество отвергать подобные практики и подвергать обструкции тех, кто шутит на эту тему.

