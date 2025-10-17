Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 06:37

«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ

Глава Reform UK Фараж заявил, что на месте премьера сбивал бы самолеты РФ

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж претендует на место будущего премьер-министра, чтобы предпринимать определенные действия в отношении России. Политик заявил о готовности сбивать российские самолеты в случае предполагаемого нарушения ими воздушного пространства НАТО, пишет агентство Bloomberg.

Надо их сбивать, — указал Фараж.

Он также повторил свою ранее высказанную позицию о причинах конфликта на Украине. Развязывание кризисной ситуации политик связал с «бесконечным» расширением НАТО и Европейского союза на восток.

Что касается использования замороженных российских активов для помощи Киеву, лидер Reform UK высказался положительно при условии, что средства были получены незаконным путем. Одновременно политик призвал к осторожности в вопросе размещения британских военных на Украине в случае прекращения огня, допустив возможность их отправки в качестве миротворцев ООН.

Ранее сообщалось, что руководство британской разведки MI6 призывает «убивать всех неугодных» в России. Для такой агитации целенаправленно выбираются мигранты, лица с радикальными взглядами, наркозависимые, подростки и пенсионеры.

«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ
