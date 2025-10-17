«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ Глава Reform UK Фараж заявил, что на месте премьера сбивал бы самолеты РФ

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж претендует на место будущего премьер-министра, чтобы предпринимать определенные действия в отношении России. Политик заявил о готовности сбивать российские самолеты в случае предполагаемого нарушения ими воздушного пространства НАТО, пишет агентство Bloomberg.

Надо их сбивать, — указал Фараж.

Он также повторил свою ранее высказанную позицию о причинах конфликта на Украине. Развязывание кризисной ситуации политик связал с «бесконечным» расширением НАТО и Европейского союза на восток.

Что касается использования замороженных российских активов для помощи Киеву, лидер Reform UK высказался положительно при условии, что средства были получены незаконным путем. Одновременно политик призвал к осторожности в вопросе размещения британских военных на Украине в случае прекращения огня, допустив возможность их отправки в качестве миротворцев ООН.

