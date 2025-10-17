Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 06:05

Самая вкусная баклажанная икра на зиму своими руками! Просто и быстро

Простая баклажанная икра: рецепт Простая баклажанная икра: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта икра — классика домашних заготовок, без которой трудно представить полку кладовой. Ароматная, насыщенная и густая, она идеально подходит к картошке, мясу или просто к ломтику свежего хлеба. Готовится несложно, а вкус получается как у бабушки.

Для рецепта понадобятся 2 кг баклажанов. Их надо нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле, пока не размягчатся. Чтобы не горчили, рекомендуем предварительно замочить в ледяной воде минут на 15–20 как минимум и отжать из них лишнюю влагу. Отдельно надо обжарить 1 кг мелко нарезанных томатов, 500 г перца и 300 г лука. Когда овощи станут мягкими, соедините все в глубокой емкости, закиньте предварительно 2 натертых дольки чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, соль и сахарный песок по вкусу.

Тушите на слабом огне 40–50 минут, не забывая помешивать. За 5 минут до готовности влейте 1 т. л. уксуса (9%), чтобы икра лучше хранилась. Получившуюся смесь измельчите блендером или оставьте прямо так, с кусочками, как вам больше нравится.

Разложите горячую икру по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните вверх тормашками, укутайте и оставьте до полного остывания.

  • Совет: если хотите более насыщенный вкус, запеките баклажаны в духовке до легкого подгорания кожицы — аромат станет глубже.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 г готовой икры около 70 ккал, время приготовления — 1 час 15 минут.

Посмотрите рецепт азу по-татарски у нас на сайте. Классика восточной кухни!

