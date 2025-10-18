Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским Axios: Трамп внезапно завершил встречу с Зеленским спустя 2,5 часа

Президент США Дональд Трамп внезапно оборвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, разговор завершился спустя 2,5 часа.

Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе, — объявил Трамп.

По словам одного из источников, переговоры были сложными. По мнению другого инсайдера, саммит прошел удовлетворительно. Уточнялось, что хозяин Белого дома сделал несколько жестких заявлений и проявил твердость во время общения. Также он выразил надежду на урегулирование конфликта без передачи Киеву ракет Tomahawk.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как Трамп понимает меру ответственности.