В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами

В поселке Ромашки Ленинградской области найден ящик с 241 тротиловой шашкой, патронами и винтовкой Мосина 1913 года, сообщает пресс-служба регионального главка полиции. В ведомстве уточнили, что общий вес тротила составил более 18 килограммов. Боеприпасы находились в сарае местного жителя.

Изъят деревянный ящик с тротиловыми шашками — 241 штука; дымовая шашка — одна штука, сигнальные выстрелы — две штуки, патроны калибра 12 на семь миллиметров — три штуки, патроны различных калибров — 15 штук, винтовку Мосина 1913 года выпуска, — говорится в сообщении.

Сарай с тайником принадлежит 50-летнему жителю Приозерского района. Он уверяет, что нашел боеприпасы в лесу 1990-х годах.

Ранее в Грузии двое граждан Украины были задержаны за незаконный ввоз на территорию страны взрывчатых веществ через Турцию. Первый замглавы Службы госбезопасности Лаша Маградзе рассказал, что грузовой автомобиль с украинскими номерами въехал из Турции 10 сентября транзитом через Болгарию и Румынию. При досмотре машины правоохранители обнаружили у задержанных 2,4 килограмма гексогена.