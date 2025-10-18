Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:21

В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами

В Ленобласти полицейские нашли в сарае 241 тротиловую шашку, патроны и винтовку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В поселке Ромашки Ленинградской области найден ящик с 241 тротиловой шашкой, патронами и винтовкой Мосина 1913 года, сообщает пресс-служба регионального главка полиции. В ведомстве уточнили, что общий вес тротила составил более 18 килограммов. Боеприпасы находились в сарае местного жителя.

Изъят деревянный ящик с тротиловыми шашками — 241 штука; дымовая шашка — одна штука, сигнальные выстрелы — две штуки, патроны калибра 12 на семь миллиметров — три штуки, патроны различных калибров — 15 штук, винтовку Мосина 1913 года выпуска, — говорится в сообщении.

Сарай с тайником принадлежит 50-летнему жителю Приозерского района. Он уверяет, что нашел боеприпасы в лесу 1990-х годах.

Ранее в Грузии двое граждан Украины были задержаны за незаконный ввоз на территорию страны взрывчатых веществ через Турцию. Первый замглавы Службы госбезопасности Лаша Маградзе рассказал, что грузовой автомобиль с украинскими номерами въехал из Турции 10 сентября транзитом через Болгарию и Румынию. При досмотре машины правоохранители обнаружили у задержанных 2,4 килограмма гексогена.

боеприпасы
патроны
винтовки
взрывчатки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.