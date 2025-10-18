Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не принес ему желаемого результата — поставки ракет Tomahawk ВСУ сорваны, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В комментарии для РИА Новости он отметил, что передача такого оружия втянет США в прямой конфликт.

Расчет разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу, — сказал Рогов.

Таким образом, как считает собеседник, визит Зеленского в США можно назвать провальным. Он уверен, что украинский лидер в любом случае останется без американских крылатых ракет.

Ранее Трамп высказался о возможных новых поставках вооружений Украине. На встрече с Зеленским в Белом доме он отметил, что США нужны ракеты Tomahawk и другие вооружения. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о перспективах удовлетворения запросов Киева. Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину, но также учитывает свои потребности в вооружениях.