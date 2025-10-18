Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:57

В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом

Слуцкий: Зеленский покинул Белый дом с набором разочарований

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом уехал из Белого дома с «набором разочарований», не получив дальнобойные ракеты Tomahawk, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, глава США дал понять, что больше заинтересован в дипломатии, чем в вооруженном конфликте «до последнего украинца».

Зеленский уехал из Белого дома с набором разочарований — без ракетных комплексов Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт, — написал он.

Слуцкий выразил мнение, что американский лидер фактически поддержал российские нарративы о том, что поставки Tomahawk станут серьезным поводом к эскалации. Помимо этого, политик подчеркнул необходимость нейтрализовать «европейскую партию войны» для запуска мирного процесса, обвинив ЕС в разжигании конфликта.

Ранее эксперт по невербальному общению Илья Анищенко рассказал, что во время визита в Вашингтон Зеленский выглядел подавленным и испытывающим чувство вины. Профайлер отметил изменение поведения украинского лидера на встрече с Трампом: его поза, жесты и попытки улыбнуться выглядели неестественно, а тело было скованным. Зеленский не проявлял активного взаимодействия, ограничиваясь лишь молчаливыми кивками.

Леонид Слуцкий
Владимир Зеленский
Белый дом
встречи
Дональд Трамп
