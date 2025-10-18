Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:44

Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом

Airlive: самолет Путина пролетит над пятью странами для встречи с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом может быть осуществлен через турецко-сербский воздушный коридор, сообщает портал Airlive.net. Таким образом, самолет будет следовать через Черное море, Турцию, берега Греции, Албанию, Черногорию и Сербию.

На данный момент официальный план полета не опубликован, но турецко-сербский коридор представляется наиболее практичным маршрутом прибытия президента России в Венгрию, — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, эта ситуация наглядно иллюстрирует, как «геополитическая изоляция трансформирует традиционные дипломатические маршруты». Там также подчеркнули, что полеты над Черным морем по-прежнему сопряжены с оперативными рисками.

До этого испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что предстоящую встречу президентов России и США в Будапеште в Евросоюзе называют «политическим кошмаром». В материале говорится, что саммит якобы ставит руководство сообщества и НАТО в неловкое положение.

Владимир Путин
Дональд Трамп
политика
встречи
