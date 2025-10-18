Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:45

Землю накрыла третья магнитная буря октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле началась третья магнитная буря за октябрь, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По ее данным, первая произошла в начале месяца с 1 по 3 октября, вторая — 12 октября.

В октябре произошло две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября. Сегодня ожидается третья. <…> Ожидание оказалось недолгим. Пока писался предыдущий пост, началась третья магнитная буря октября, — говорится в сообщениях лаборатории.

Днем ранее астрономы зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса М. Первый выброс энергии произошел в 02:19 мск, второй — в 04:28 мск. Помимо этого, на звезде были зафиксированы слабые вспышки класса С в 01:54 мск и 08:54 мск.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

