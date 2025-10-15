Эти баклажаны просто отвал башки: готовим по-французски под шубой из помидоров и сыра

Баклажаны по-французски под шубой из помидоров и сыра — идеальный вариант горячей закуски или гарнира к мясу, приготовление которого не потребует от вас особых кулинарных навыков.

Для приготовления понадобится: 2 крупных баклажана, 3-4 помидора, 200 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез или сметана, соль, перец и прованские травы. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. Помидоры нарежьте тонкими кружками, сыр натрите на терке. Выложите баклажаны на противень, слегка смажьте майонезом или сметаной с чесноком, сверху разложите помидоры, посолите, поперчите, посыпьте прованскими травами и обильно покройте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Эти баклажаны просто отвал башки! Вкус поражает гармонией: нежные баклажаны с легкой остротой чеснока, сочные помидоры и ароматная расплавленная сырная корочка создают настоящий французский шарм.

