Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ

Над территорией Белгородской области за три часа средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Воздушная атака была отражена с 10:00 до 13:00 по московскому времени.

В период с 10:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Боковском районе Ростовской области, о чем сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. Он также отметил, что последствия атаки в настоящее время уточняются.

До этого в Минобороны сообщили, что за два часа ПВО нейтрализовала 29 украинских дронов над российскими приграничными регионами. Атака была успешно отражена с 21:00 до 23:00 по Москве. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Воронежской областью, Белгородской и Брянской. Два дрона уничтожено над Волгоградской областью, еще два — над Орловской. По одному беспилотнику было сбито над Курской и Ростовской областями.