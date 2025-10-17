Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 07:05

Трамп накормит Зеленского в Белом доме и улетит во Флориду

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas/POOL/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп встретит президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября в 20:00 по московскому времени, а уже через два часа улетит во Флориду. Как следует из расписания главы Белого дома, его переговоры с украинским политиком пройдут в формате обеда за закрытыми дверями.

Зеленский прибыл в США накануне вечером, 16 октября. При этом его не встречали представители американской стороны. У трапа президента Украины приветствовали только сотрудники его офиса, в том числе Андрей Ермак, а также экипаж его же самолета.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты обернулся настоящим конфузом. Он опубликовал видео, на котором Ермака в Вашингтоне встретили всего два активиста, державших в руках плакаты и флаги.

До этого американские аналитики сообщили, что Зеленский и его делегация прилетели в США с «очень оптимистичным настроем». При этом они совершенно не ожидали услышать заявление американского лидера о готовящемся саммите с участием президента РФ Владимира Путина.

