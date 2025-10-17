Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 06:11

Два города в европейской части России закрыли аэропорты

Росавиация: аэропорты в Ижевске и Уфе временно ограничили работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Ижевска и Уфы введены временные ограничения работы, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он объяснил, что воздушные гавани пока не будут принимать и выпускать самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорты Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский) временно прекратили работу. Они не принимают и не отправляют самолеты ради обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре принятые меры стали дополнением к уже действующему NOTAM (уведомление о правилах выполнения полетов).

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

