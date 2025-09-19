Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 02:37

Власти Польши настраивают своих граждан на войну с Россией и Белоруссией

Myśl Polska: власти Польши манипулируют гражданами для роста вражды к России

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Польши целенаправленно формирует в обществе представление о неизбежности военного столкновения с Россией и Белоруссией, передает издание Myśl Polska. Уточняется, что власти страны используют манипулятивные техники для повышения уровня враждебности среди граждан.

Наблюдается систематическая дезинформация населения с целью создания образа врага в лице восточных соседей, — сказано в публикации.

В качестве примера приводится инцидент в селе Вырыки, где повреждение жилого дома изначально приписывалось российскому беспилотнику, хотя позже было установлено, что разрушения вызваны ракетой, выпущенной из американского истребителя F-16. В статье отмечается отсутствие извинений и признания ответственности со стороны украинских властей за инциденты с человеческими жертвами на территории Польши.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий высказался о необходимости доступа страны к совместному использованию ядерного оружия союзников НАТО. Он также отметил заинтересованность Варшавы в развитии собственного ядерного потенциала, как гражданского, так и военного, через стратегическое сотрудничество с Францией.

