19 сентября 2025 в 15:27

В Энергодаре объяснили возвращение местных жителей из Европы

Мэр Пухов: жители Энергодара возвращаются из Европы из-за сокращения пособий

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жители Энергодара Запорожской области, покинувшие его в начале спецоперации, начали возвращаться домой из Европы из-за сокращения пособий, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов. По его словам, обратно едут семьи из Польши, Германии и Чехии.

Два момента связаны с возвращением. Первое — это условия проживания переселенцев. Те, кто уехал в Европу, видят ухудшение качества жизни и сокращение пособий. Второе — люди оценивают обстановку в Энергодаре, — заявил Пухов.

Он добавил, что все учреждения в Энергодаре работают, развивается бизнес. Степень опасности в городе не так высока, как уехавшим в Европу жителям Энергодара преподносит европейская сторона, заключил Пухов.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших страну аморально. По словам Примакова, многие релоканты не желают терять связь с Россией и посещают Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой.

Запорожская область
Энергодар
Европа
возвращение
