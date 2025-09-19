Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 15:35

Звезда «Слова пацана» заявил о планах построить музыкальную карьеру

Актер Леон Кемстач намерен строить музыкальную карьеру параллельно с актерской

Актер Леон Кемстач, прославившийся ролью в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», объявил о намерении параллельно построить карьеру в музыке, сообщает портал «Страсти». Артист стремится к тому, чтобы его узнавали не только как актера, но и как музыканта.

Собрать концерт, большой концертный зал — это было бы круто. Если много людей знают твои песни и они подвергнуты огласке, то это очень здорово, — признался Кемстач.

Музыкальные амбиции актера уже начали реализовываться: в 2023 году он выпустил дебютный альбом «Дневник любви», а в этом году представил клип на совместный трек «Как звучит любовь» с рэпером Konfuz.

Ранее стало известно, что российский певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей за два концерта в Москве, запланированных на 6 и 7 ноября. Сообщается, что артист выступит в зале вместимостью 14 тыс. зрителей, а за билет поклонникам придется выложить от 2 до 85 тыс. рублей.

До этого советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям.

Леон Кемстач
музыканты
певцы
актеры
