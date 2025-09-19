Финансист перечислила способы, как снизить плату за ЖКУ Финансист Капустина: снизить плату за ЖКУ можно с помощью светодиодных ламп

Плату за ЖКУ можно снизить, заменив обычные лампы на светодиодные, заявила «ФедералПресс» финансист Надежда Капустина. Она также посоветовала своевременно устранять протечки. Кроме того, по словам эксперта, использование экономичных режимов при стирке кардинально изменит структуру водопотребления.

Установка аэраторов на краны, использование экономичных режимов стиральных и посудомоечных машин, своевременное устранение протечек и капающих кранов могут кардинально изменить структуру водопотребления домохозяйства, — уточнила Капустина.

Она добавила, что для экономии можно обеспечить радиаторы отопления терморегуляторами, утеплив окна и балкон. Наконец, семьям с умеренным потребление ресурсов лучше установить индивидуальные приборы учета воды, газа и электроэнергии.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что сдвиг срока оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства с 10-го на 15-е число каждого месяца поможет в борьбе с должниками. По его словам, хотя инициатива преподносится как мера поддержки граждан, ее истинная цель может быть иной.