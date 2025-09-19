Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:38

Синоптик рассказал, вернется ли теплая погода в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Теплая погода вернется в Москву и Подмосковье 21 сентября на два дня, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, сказанным беседе с «Радио 1», высокие для осени температуры продержатся до вторника — погода устроит для жителей столицы и области «качели».

В воскресенье температура может достигнуть 23 градусов тепла, а в понедельник — +27 градусов. Но такая летняя погода будет пролетом, и уже во вторник все рухнет буквально на 10−15 градусов, — сказал он.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первая половина сентября в Москве прошла без осадков. Тем не менее за июль и август выпало много дождей, поэтому почва увлажнена и посевные работы проходят в обычном режиме.

До этого сообщалось, что в Подмосковье наблюдались заморозки до −2 градусов в ночное и утреннее время. Понижение температуры было в период с 13 по 15 сентября. В управлении МЧС призывали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице и в случае чего обращаться в экстренные службы.

синоптики
Москва
Россия
погода
