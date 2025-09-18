В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии Baijiahao: Россия дала жесткий отпор Британии в ответ на провокации Лондона

Великобритания остается одним из главных геополитических соперников России, пишет издание Baijiahao. В материале сказано, что недавно Лондон получил ответ на свои провокации: в частности, стало известно, что в зоне боевых действий уничтожено более тысячи британских наемников, погиб каждый пятый.

Британцам пришлось заплатить высокую цену за свои действия, — отмечают авторы материала.

Долгое время Лондон прикрывался членством в НАТО, однако этот механизм уже не работает, подчеркнули в статье. Президент России Владимир Путин всегда предупреждал, что Россия готова дать жесткий ответ на враждебные действия в свою сторону, и это не пустые слова, резюмировали аналитики.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может нанести превентивный удар по Великобритании в случае угрозы с ее стороны. По его словам, российские военные возможности гарантируют быстрый и сокрушительный ответ на любую агрессию.

Тем временем доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Запад готовит Польшу и Финляндию к прямому противостоянию с Россией. Европа целенаправленно нагнетает обстановку вокруг этих стран, видя в них ключевых союзников в гибридной войне против Москвы, заметил он.