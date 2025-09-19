Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщило Центральное телевидение Китая. Подробности их беседы не приводятся.

Ранее Трамп заявил, что США могут вновь отложить введение повышенных пошлин на товары из Китая. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер добавил, что стороны «довольно близки к сделке» в рамках всеобъемлющих торговых договоренностей.

До этого Трамп анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября, в ходе которого планировалось утвердить условия сделки по приобретению соцсети TikTok американскими компаниями. Текущая отсрочка пошлин, предусматривающая взаимное снижение тарифов на 90 дней, истекает 10 ноября.

Президент США ранее сообщал, что группа крупных компаний проявляет интерес к покупке TikTok. По его словам, у Соединенных Штатов уже имеется сделка в этом направлении. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что администрация Соединенных Штатов и власти Китая пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве по TikTok.