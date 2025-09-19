Стоматолог рассказала о разрушающих зубы вредных привычках Стоматолог Книсс: привычка пить воду с лимоном может привести к разрушению зубов

Проблемы с зубами и деснами могут возникать не только из-за недостаточного ухода за полостью рта, но и из-за повседневных привычек, рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Виктория Книсс. По ее словам, к ним можно отнести питье воды с лимоном и перекусы снеками, передает «Газета.Ru».

Эксперт объяснила, что лимонная кислота разрушает эмаль, делая зубы пористыми и подверженными кариесу. Остатки снеков прилипают к зубам, создавая кислотную среду, которая также негативно влияет на эмаль. Сочетание кислоты и липкой пищи ускоряет развитие кариеса.

Также к вредным привычкам стоматолог отнесла открывание бутылок, перекусывание ниток и разрыв пластиковой упаковки. Эти действия вызывают микротрещины на эмали, которые могут привести к сколам и перелому коронки зуба. Врач не рекомендует грызть карандаши и ногти, так как это может привести к повреждению эмали, смещению зубов и воспалению из-за микробов.

Она также отметила, что бруксизм, или скрежет зубами, особенно ночью, приводит к стиранию эмали, трещинам, чувствительности зубов и болям в височно-нижнечелюстном суставе, голове и мышцах.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде сладких газированных напитков для зубной эмали из-за содержания ортофосфорной кислоты и сахара. Чай также содержит кислоты, но в меньших количествах.