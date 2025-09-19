«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 14:49

Стоматолог рассказала о разрушающих зубы вредных привычках

Стоматолог Книсс: привычка пить воду с лимоном может привести к разрушению зубов

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Проблемы с зубами и деснами могут возникать не только из-за недостаточного ухода за полостью рта, но и из-за повседневных привычек, рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Виктория Книсс. По ее словам, к ним можно отнести питье воды с лимоном и перекусы снеками, передает «Газета.Ru».

Эксперт объяснила, что лимонная кислота разрушает эмаль, делая зубы пористыми и подверженными кариесу. Остатки снеков прилипают к зубам, создавая кислотную среду, которая также негативно влияет на эмаль. Сочетание кислоты и липкой пищи ускоряет развитие кариеса.

Также к вредным привычкам стоматолог отнесла открывание бутылок, перекусывание ниток и разрыв пластиковой упаковки. Эти действия вызывают микротрещины на эмали, которые могут привести к сколам и перелому коронки зуба. Врач не рекомендует грызть карандаши и ногти, так как это может привести к повреждению эмали, смещению зубов и воспалению из-за микробов.

Она также отметила, что бруксизм, или скрежет зубами, особенно ночью, приводит к стиранию эмали, трещинам, чувствительности зубов и болям в височно-нижнечелюстном суставе, голове и мышцах.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде сладких газированных напитков для зубной эмали из-за содержания ортофосфорной кислоты и сахара. Чай также содержит кислоты, но в меньших количествах.

зубы
стоматологи
гигиена
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.