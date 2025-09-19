Медведев пригрозил Европе за создание новой «русофобской структуры»

Россия отреагирует на создание в Совете Европы нового органа, целью которого является взыскание с Москвы компенсаций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в MAX. По его словам, инициатива СЕ заключается в разработке конвенции о формировании «международной претензионной комиссии для Украины».

Медведев охарактеризовал данную структуру как «антироссийский квазисудебный орган». Финансирование этого проекта, как ожидается, будет осуществляться из бюджетов государств, которые решат его поддержать. При этом, как отметил политик, у европейских стран нет свободных средств, что заставляет их надеяться на то, что Россия сама оплатит все расходы в случае своего «возвращения в европейскую семью».

С высокой долей вероятности проект конвенции будет вскоре согласован и большинство стран — членов Совета Европы к этой конвенции присоединятся. Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия, — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА означают прямой конфликт Альянса с Россией. Так он прокомментировал соответствующую инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.