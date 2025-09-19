Раскрыты детали освобождения Муравки в ДНР Минобороны РФ заявило о значительных потерях ВСУ в Муравке

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боев в населенном пункте Муравка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт 19 сентября.

Нанесли огневое поражение формированиям ВСУ ударами артиллерии и беспилотными летательными аппаратами, что позволило штурмовым группам оперативно войти в населенный пункт. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством, — пояснили в ведомстве.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. Там добавили, что противник отступает из населенных пунктов и сдается в плен.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие, прорвав оборону и уничтожив фортификационные заграждения ВСУ, с ходу вошли в Ямполь ДНР. Он уточнил, что бойцы уже начали закрепляться в населенном пункте.