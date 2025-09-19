Российские военнослужащие, прорвав оборону и уничтожив фортификационные заграждения Вооруженных сил Украины, с ходу вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что бойцы уже начали закрепляться в населенном пункте.

В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах, — отметил он.

До этого уже появлялась информация, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия.

Также СМИ передавали, что на Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. Ситуация развивается в нескольких ключевых точках.

Ранее сообщалось, что российские военные практически выдавили Вооруженные силы Украины из села Полтавка к юго-западу от Константиновки. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления.