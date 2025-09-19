Магнитные бури сегодня, 19 сентября: что завтра, бессонница, рассеянность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 19 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 19 сентября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Ожидалось, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц и ниже. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Космическая погода 19 сентября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка спокойная; вспышечная активность медленно растущая с умеренными рисками для Земли», — отметили в пресс-службе лаборатории.

На Солнце произошли три вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,0.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 82%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — говорится на сайте лаборатории.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 19 сентября, нет геомагнитных бурь. По данным источника, угроз для самочувствия не предвидится.

В субботу, 20 сентября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%. Ожидается, что в течение суток Кр-индекс не превысит двух единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 сентября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Как бури влияют на человека

Один из наиболее распространенных симптомов во время магнитной бури — головная боль, утверждает my-calend.

«Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Возможны нарушение сна, появление бессоницы. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — добавил источник.

Как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов заявил, что для сведения к минимуму воздействия магнитной бури стоит соблюдать режим труда и отдыха, а также отказаться от тяжелой физической активности.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — сказал Евдокимов.

По словам врача, больше всего магнитные бури влияют на детей дошкольного возраста и грудничков. Они могут начать беспричинно плакать, капризничать, хуже есть и спать, так как у них еще незрелые структуры головного мозга.

«Пожилые люди [также] подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — пояснил врач.

Метеозависимым людям в период магнитных бурь следует придерживаться трех правил — обеспечить себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе, алкоголь, жареное и мучное, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — добавил врач.

