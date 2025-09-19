Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:57

Россиянам раскрыли неожиданный эффект от прослушивания музыки на работе

Психолог Каталина: музыка помогает расслабиться только при рутинной работе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Музыка помогает расслабиться только при рутинной работе, рассказала психолог Екатерина Каталина. По ее словам, переданным НСН, в противном случае ее прослушивание может навредить психике и негативно сказаться на продуктивности.

Для рутинных, физических или хорошо знакомых задач музыка может быть полезна как способ «ускорить время», избежав скуки. Для сложных когнитивных задач, требующих концентрации, анализа и усвоения новой информации лучше сохранять тишину, — сообщила она.

Приятная музыка вызывает выделение дофамина — вещества, отвечающего за удовольствие и мотивацию. Но если треки содержат тексты или сложные инструментальные партии, мозгу приходится выбирать: сосредоточиться на музыке или на работе, отметила специалист.

Ранее психолог Марина Логинова заявила, что социальные сети не уменьшают дистанцию между людьми, а создают страх упущенных возможностей. По ее словам, в этом случае идеальные жизни, демонстрируемые некоторыми в интернете, усугубляют чувство тревоги и несоответствия, что приводит к одиночеству.

психологи
музыка
психика
советы
