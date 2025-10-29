Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:13

Ультраправые могут потерять власть в одной стране ЕС

Политолог Трухачев: ультраправые Нидерландов могут не суметь сформировать кабмин

Герт Вилдерс Герт Вилдерс Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса вероятно одержит победу на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, но не сможет сформировать правительство, сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева. Согласно последним опросам, политическая сила может получить 26 мест в парламенте против 37 мест на предыдущих выборах.

Досрочное голосование назначено на 29 октября после распада правящей коалиции в июне 2024 года. Причиной кризиса стали разногласия по миграционной политике, где Партия свободы требовала полного закрытия границ для просителей убежища.

Трухачев в беседе с изданием пояснил, что первое место на выборах не гарантирует формирования кабинета министров в нидерландской политической системе. Все основные партии страны уже исключили возможность коалиции с ультраправыми, планируя создать альянс без участия Вилдерса.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Австрии, где победившая на выборах ультраправая партия также была отстранена от власти. По мнению западных аналитиков, голландские избиратели демонстрируют усталость от экспериментов с крайне правыми в правительстве, сказано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.

Нидерланды
ультраправые
выборы
правительства
