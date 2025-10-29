Ультраправые могут потерять власть в одной стране ЕС Политолог Трухачев: ультраправые Нидерландов могут не суметь сформировать кабмин

Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса вероятно одержит победу на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, но не сможет сформировать правительство, сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева. Согласно последним опросам, политическая сила может получить 26 мест в парламенте против 37 мест на предыдущих выборах.

Досрочное голосование назначено на 29 октября после распада правящей коалиции в июне 2024 года. Причиной кризиса стали разногласия по миграционной политике, где Партия свободы требовала полного закрытия границ для просителей убежища.

Трухачев в беседе с изданием пояснил, что первое место на выборах не гарантирует формирования кабинета министров в нидерландской политической системе. Все основные партии страны уже исключили возможность коалиции с ультраправыми, планируя создать альянс без участия Вилдерса.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Австрии, где победившая на выборах ультраправая партия также была отстранена от власти. По мнению западных аналитиков, голландские избиратели демонстрируют усталость от экспериментов с крайне правыми в правительстве, сказано в материале.

