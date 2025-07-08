На Западе раскрыли истинные планы США на Европу EUObserver: США хотят прихода к власти в странах Европы правых партий

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к смене власти в европейских странах и намерена помочь выиграть на выборах крайне правым, которые поддерживают политику Вашингтона, пишет EUObserver. В Белом доме ожидают, что эти политические силы превратят европейские государства в вассалов Соединенных Штатов в битве против Китая.

Авторы материала опираются на документ, написанный сотрудником Госдепа США и опубликованный в конце мая. По оценке издания, речь идет о недавних выборах в Румынии и Польше, а также тех, которые вскоре состоятся в Нидерландах, Чехии и Франции.

С новыми лидерами Белый дом хочет создать «цивилизационный союз», «основанный на общей культуре, вере, семейных узах, взаимопомощи во времена раздоров и, прежде всего, на общем наследии западной цивилизации». Крайне правые силы в Европе должны трансформировать свои политические системы, чтобы Вашингтон мог сформировать альянс цивилизации с «христианскими странами, такими как Венгрия», говорится в статье.

Для этого [Трамп] хочет объединить всех союзников Америки — на американских условиях, то есть он планирует превратить Европу и союзников, таких как Канада и Мексика, в вассалов США <…> Западный блок Трампа не сосредоточен вокруг ценностей или демократии. Фокус совершенно другой: не допустить, чтобы Китай стал слишком могущественным, — сказано в материале.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

В ответ в МИД Китая заявили, что деятельность участников БРИКС не нацелена против третьих стран, в том числе США.