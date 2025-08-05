Политолог раскрыл причины роста популярности в Германии ультраправой АдГ

Влияние ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) растет, потому что она выступает против беженцев-тунеядцев, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, нынешний миграционный кризис — один из самых серьезных для властей ФРГ.

Большинство беженцев сидят на диванах в довольно приличных квартирах и просто паразитируют на германском обществе. Влияние «Альтернативы для Германии» растет, потому что она как раз выступает против тунеядцев, против того, чтобы немцы просто так засовывали бы им в кошельки свои деньги, — сказал Рар.

По его словам, среди беженцев много тех, кто приезжает в Германию, понимает, что его никто заставлять работать не будет, и не работает. В то же время есть и те, кто хотел бы работать и зарабатывать, но им мешает бюрократия.

Есть и такие, которые хотели бы честно работать по своей профессии и зарабатывать. Но они не могут, потому что бюрократические препоны не дают им работать. Европа все эти десятилетия защищала свои рынки от иностранных работников, чтобы своим давать рабочие места. А сейчас это проблема: своих не хватает, а чужеземцев, даже квалифицированных, не принимают по профессии, — рассказал политолог.

Ранее премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену гражданских пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только вновь прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.