Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:10

Евгений Герасимов рассказал о своих первых изменениях в Театре сатиры

Евгений Герасимов рассказал, что после прихода в Театр сатиры всем дал играть

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра сатиры народный артист РФ Евгений Герасимов сказал NEWS ru, что после прихода в театр всем актерам дал роли и возможность играть на сцене. По его словам, некоторые артисты не играли вообще, хотя получали зарплату.

При этом у [режиссера Сергея] Газарова исконные артисты Театра сатиры три года не имели ни одной новой роли, была экспансия других актеров, пусть и хороших. Поэтому мне нужно было сделать так, чтобы играли все. Я выпустил несколько спектаклей, возобновил такие спектакли, как «Филумена Мартурано», ввел туда народного артиста Анатолия Васильева, Екатерину Волкову, на которых люди пошли, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театра сатиры добавил, что порядка 20 человек из труппы вообще не играли на сцене, просто получали зарплату. Герасимов уточнил, что сейчас старается делать большие, масштабные постановки, чтобы все актеры большого коллектива были задействованы.

Ранее режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по-доброму напутствовал на новой должности.

театры
руководители
актеры
роли
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.