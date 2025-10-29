Евгений Герасимов рассказал о своих первых изменениях в Театре сатиры Евгений Герасимов рассказал, что после прихода в Театр сатиры всем дал играть

Художественный руководитель Театра сатиры народный артист РФ Евгений Герасимов сказал NEWS ru, что после прихода в театр всем актерам дал роли и возможность играть на сцене. По его словам, некоторые артисты не играли вообще, хотя получали зарплату.

При этом у [режиссера Сергея] Газарова исконные артисты Театра сатиры три года не имели ни одной новой роли, была экспансия других актеров, пусть и хороших. Поэтому мне нужно было сделать так, чтобы играли все. Я выпустил несколько спектаклей, возобновил такие спектакли, как «Филумена Мартурано», ввел туда народного артиста Анатолия Васильева, Екатерину Волкову, на которых люди пошли, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театра сатиры добавил, что порядка 20 человек из труппы вообще не играли на сцене, просто получали зарплату. Герасимов уточнил, что сейчас старается делать большие, масштабные постановки, чтобы все актеры большого коллектива были задействованы.

Ранее режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по-доброму напутствовал на новой должности.