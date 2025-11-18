Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок

Магаданский городской суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима бывшему руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, сообщили в Telegram-канале суда. Осужденный также обязан возместить ущерб в виде штрафа в размере 6,3 млн рублей.

Согласно материалам следствия, бывший руководитель управления назначал своим сотрудникам повышенные премии, а затем принуждал их возвращать полученные средства. Во время командировок он также увеличивал расходы на проживание для себя и своих подчиненных, присваивая разницу. Более того, выяснилось, что он получил взятку в виде имущественной услуги от руководителя одной из подведомственных организаций.

Ранее бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области осудили за получение взяток на крупную сумму. Советский районный суд Рязани приговорил его к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 млн рублей. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными закупками, на два года. Суд согласился с обвинительной позицией государства.