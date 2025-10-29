Названа возможная причина нападения маламута на ребенка в Подмосковье Ветеринар Шеляков: растерзавший ребенка в Подмосковье маламут мог быть болен

Нападение собаки породы маламут на ребенка в Подмосковье могло быть спровоцировано болезнью, недостатком физической активности или ошибками в воспитании животного, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, подобная внезапная агрессия у питомца требует тщательного анализа конкретных обстоятельств инцидента.

Сложно сказать, почему маламут напал на ребенка. Эти собаки по генотипу ближе немного к волкам. В основном приступ внезапной агрессии может быть при конкуренции, пищевом ресурсе, каком-то панибратском отношении. Что малыш мог сделать и почему такая ситуация произошла? Все-таки взрослый пес был, который никогда не нападал на людей. Может, что-то показалось, померещилось. Может, вопрос к воспитанию, дрессировке. Бывают породы, которые требуют значительного времени выгула, внимания, ухода. Также, возможно, животное было нездоровым. Есть различные заболевания, которые провоцируют агрессию, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем и загрыз его во дворе частного дома в Одинцовском городском округе Подмосковья. Ребенок не выжил, возбуждено уголовное дело.