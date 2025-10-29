В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии Институт стран СНГ: Молдавия становится угрозой для ПМР из-за связей с Украиной

Присутствие в молдавском правительстве чиновников с тесными связями с Украиной создает растущие угрозы для Приднестровья, заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин агентству РИА Новости. Эксперт полагает, что Кишинев будет настойчиво добиваться интеграции Тирасполя, используя все доступные методы.

Само по себе присутствие в правительстве людей, связанных с Киевом, не должно удивлять. В Молдавии вообще много украинцев. Другое дело, что их отбирают для управления страной, — сказал эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Молдавия рискует повторить ошибки «одного государства». Такой комментарий пресс-секретарь президента РФ дал в связи с принятием Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия обозначена как угроза, в то время как конфронтация с Москвой является «серьезной ошибкой».

Кроме того, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Молдавия объявила Россию главной угрозой безопасности для нагнетания истерии и отвлечения внимания от спорных итогов выборов. По его словам, данное заявление представляет собой элемент информационной кампании Кишинева против Москвы и лишено реальных оснований.