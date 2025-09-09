Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:25

Психолог назвала новую серьезную опасность соцсетей

Психолог Логинова: хроническое одиночество стало эпидемией из-за соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные сети не уменьшают дистанцию между людьми, а создают страх упущенных возможностей, заявила клинический психолог Марина Логинова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, в этом случае идеальные жизни других усугубляют чувство тревоги и несоответствия, что приводит к одиночеству.

Хроническое одиночество — это когда человек может находиться в толпе друзей и близких, но при этом ощущать себя чужим. Сегодня это одна из ключевых проблем психиатрии, и ее распространение напрямую связано с цифровизацией, — отметила Логинова.

Ранее психиатр Алексей Вилков заявил, что осенью нередко обостряются биполярное расстройство, депрессия, а также шизофрения. Он пояснил, что ухудшение самочувствия в этот период связано со снижением солнечной активности — оно влияет на работу нейромедиаторов мозга, а также на содержание дофамина, серотонина и норадреналина.

