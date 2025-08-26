Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 августа 2025 в 12:37

Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью

Психиатр Вилков заявил, что осенью часто обостряется биполярное расстройство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью нередко обостряются биполярное расстройство, депрессия, а также шизофрения, заявил Regions психиатр Алексей Вилков. Ухудшение самочувствия в этот период связано со снижением солнечной активности.

В первую очередь — это депрессия. Также в осенний период обостряется маниакально-депрессивный психоз, который еще называют биполярное аффективное расстройство. Может обостриться и такое заболевание, как шизофрения, — отметил Вилков.

Осенью также могут усилиться тревожные и тревожно-депрессивные расстройства. Снижение солнечной активности влияет на работу нейромедиаторов мозга, а также содержание дофамина, серотонина и норадреналина, уточнил эксперт.

Врач Ольга Чиркова ранее заявила, что нехватка витамина D в осенний период является одной из частых причин развития у человека синдрома хронической усталости. По словам врача, сезонный дефицит этого важного вещества возникает из-за сокращения светового дня.

заболевания
психиатры
расстройства
осень
