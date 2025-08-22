Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам назвали частую причину хронической усталости осенью

Врач Чиркова: нехватка витамина D осенью может привести к хронической усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нехватка витамина D в осенний период является одной из частых причин развития у человека синдрома хронической усталости, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По словам врача, сезонный дефицит этого важного вещества возникает из-за сокращения светового дня.

Постоянная усталость — это ощущение, когда даже после сна и отдыха энергии все равно не хватает. Иногда это может быть следствием стресса, недостатка сна, малоподвижного образа жизни, но иногда это сигнал о заболеваниях, таких как анемия, диабет, депрессия или проблемы с щитовидной железой. Стоит обратить особое внимание, если усталость длится дольше двух-трех недель, в таких случаях обязательно обратитесь к врачу. Часто такая хроническая усталость бывает связана с нехваткой витаминов и микроэлементов, особенно осенью и зимой, когда снижается поступление витамина D из-за малого количества солнца, — пояснила Чиркова.

Она отметила, что, помимо дефицита витамина D, такое состояние может быть вызвано недостатком железа и витаминов группы В. По ее словам, избежать хронической усталости может помочь употребление свежих овощей, круп, рыбы и мяса.

Также в периоды хронической усталости может не хватать железа, витаминов группы B, магния и витамина C, поскольку они участвуют в работе нервной и мышечной системы, кроветворении и поддержке иммунитета. Если вы мало употребляете свежих овощей, круп, рыбы, мяса и ощущаете упадок сил, возможно, дело именно в дефиците этих веществ, — заключила Чиркова.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что причинами лени могут быть дефицит железа и витамина D, а также нарушение функции щитовидной железы и онкология. По ее словам, после лечения лень обычно исчезает.

